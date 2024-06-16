Лига наций (жен). Нидерланды сыграют с Южной Кореей, Сербия против Италии, Турция встретится с Бразилией, другие матчи

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16 июня в Фукуоке и Гонконге пройдут матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

Фукуока, Япония

Нидерланды – Южная Корея – 5.30

 

Сербия – Италия – 9.00

 

Япония – США – 12.45

 

Гонконг, Китай

Германия – Таиланд – 8.30

 

Турция – Бразилия – 12.00

 

Китай – Польша – 15.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Бразилия – 11 побед – 0 поражений (31 очко), Польша – 10-1 (30), Италия – 9-2 (28), Япония – 8-3 (25), Турция – 8-3 (25), Китай – 7-3 (20), Канада – 7-5 (20), США – 6-5 (19), Нидерланды – 6-5 (18), Доминиканская Республика – 3-9 (10), Сербия – 3-8 (9), Таиланд – 3-8 (7), Франция – 2-10 (8), Германия – 2-8 (6), Южная Корея – 2-9 (6), Болгария – 2-10 (5).

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