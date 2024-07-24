Бах о допуске к Олимпиаде отбывшего срок за педофилию волейболиста: «Я не имею личной позиции по данному вопросу. Все вопросы решает НОК страны»
Томас Бах заявил, что у него нет личной позиции по поводу допуска к Играм-2024 отбывшего срок за педофилию волейболиста.
На Олимпиаде в Париже выступит нидерландский пляжный волейболист Стивен ван де Вельде, который в 2016 году был осужден за изнасилование 12-летней.
«Это вопрос Национального олимпийского комитета Нидерландов. Они принимают решение. Я не имею личной позиции по данному вопросу.
Все эти вопросы решает НОК страны, которую представляет спортсмен», — заявил глава Международного олимпийского комитета.
Если мы считаем, что она хорошо и правильно работает, то выходит, что он отбыл наказание, "выплатил долг обществу", как говорится. Нигде не говорится, что человек после тюрьмы должен быть отстранен пожизненно от всех возможных мероприятий, включая спортивные.
На русский язык его можно перевести как "ущерб бренду", или "удар по имиджу", или ещё как-нибудь в этом роде.
Изнасилование, тем более девочки, которой всего-то 12 лет, - одно из самых омерзительных преступлений. На мой взгляд, с образом Олимпиады это категорически несовместимо. Выражаясь тюремным жаргоном - это зашквар.
Существует некая грань, которую нельзя переходить - не отмоешься. Этот волейболист эту грань перешел.
Но допуск педофила к участию в Олимпиаде - это реально позор. Даже с учетом того, что он уже отсидел.
Ещё сверху не спустили разнарядку?
Получается, что наказание он не отбыл, никак не изменился и является сейчас точно тем же человеком, который совершал преступление. Именно поэтому его "гасят" и правильно делают. Я полностью одобряю и поддерживаю такое отношение к нему.
Если конечно под громким словом "гасят" вы имеете в виду просто негативное к нему отношение, а то мало ли что вы вкладываете в это понятие...
Участники Олимпиады - это публичные люди, которые являются так или иначе ориентирами для многих, и с этой точки зрения есть все основания отстранять его исходя из духа Олимпийских Игр (каким он должен был быть).
Одно другому не противоречит.
Тут как-то нет вообще никаких смягчающих обстоятельств, не тянет никак на "подставили". Да и наказание совершенно несоразмерно преступлению.
От таких персонажей МОКу по идее нужно держаться подальше.
прям убить.