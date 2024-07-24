Бах о допуске к Олимпиаде отбывшего срок за педофилию волейболиста: «Я не имею личной позиции по данному вопросу. Все вопросы решает НОК страны»

Томас Бах заявил, что у него нет личной позиции по поводу допуска к Играм-2024 отбывшего срок за педофилию волейболиста.

На Олимпиаде в Париже выступит нидерландский пляжный волейболист Стивен ван де Вельде, который в 2016 году был осужден за изнасилование 12-летней.

«Это вопрос Национального олимпийского комитета Нидерландов. Они принимают решение. Я не имею личной позиции по данному вопросу.

Все эти вопросы решает НОК страны, которую представляет спортсмен», — заявил глава Международного олимпийского комитета.