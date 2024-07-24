Бах о допуске к Олимпиаде отбывшего срок за педофилию волейболиста: «Я не имею личной позиции по данному вопросу. Все вопросы решает НОК страны»

Теги МОК Томас Бах сборная Нидерландов (пляжный волейбол) Олимпиада-2026 Матч ТВ НОК Нидерландов Стивен ван де Вельде Волейбол

Томас Бах заявил, что у него нет личной позиции по поводу допуска к Играм-2024 отбывшего срок за педофилию волейболиста. 

На Олимпиаде в Париже выступит нидерландский пляжный волейболист Стивен ван де Вельде, который в 2016 году был осужден за изнасилование 12-летней. 

«Это вопрос Национального олимпийского комитета Нидерландов. Они принимают решение. Я не имею личной позиции по данному вопросу.

Все эти вопросы решает НОК страны, которую представляет спортсмен», — заявил глава Международного олимпийского комитета. 

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53 комментария
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Преступление конечно наимерзейшее, но тут уже позиция отношения к судебной системе в целом.
Если мы считаем, что она хорошо и правильно работает, то выходит, что он отбыл наказание, "выплатил долг обществу", как говорится. Нигде не говорится, что человек после тюрьмы должен быть отстранен пожизненно от всех возможных мероприятий, включая спортивные.
+63
-5
+58
Как и по многим другим вопросам ты личного мнения не имеешь)
+32
-3
+29
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Комментарий удален модератором
Есть такое понятие brand damage.

На русский язык его можно перевести как "ущерб бренду", или "удар по имиджу", или ещё как-нибудь в этом роде.

Изнасилование, тем более девочки, которой всего-то 12 лет, - одно из самых омерзительных преступлений. На мой взгляд, с образом Олимпиады это категорически несовместимо. Выражаясь тюремным жаргоном - это зашквар.

Существует некая грань, которую нельзя переходить - не отмоешься. Этот волейболист эту грань перешел.
+31
-5
+26
Видит бог, я не принадлежу к хору голосов, поливающих грязью Запад, МОК и лично Томаса Баха.

Но допуск педофила к участию в Олимпиаде - это реально позор. Даже с учетом того, что он уже отсидел.
+29
-9
+20
Личного мнения не имею....
Ещё сверху не спустили разнарядку?
+10
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+10
Ответ sergey2
Ну так то этот волейболист наказание же отбыл, поди исправился. Не вечно же ему наказание нести? Так что похоже нет смысла не допускать его до соревнований. А то просто на происки конкурентов на медаль похоже.
Надеюсь ты пошутил. Однако шутки на эту тему мягко говоря неуместны. Эта падла достойна только кастрации, как это делается в Южной Корее, некоторых штатах США.
+12
-3
+9
Ответ Carasa
Скажи это стаду, которое гринвуда гасит, хотя он даже в тюрьму не сел
Это не стадо, это разумные люди. Гринвуд виновен, но не сел по причине того, что ему удалось договориться с жертвой и она забрала заявление. Но этот факт никак не способен отмотать время назад и сделать так, чтобы этих действий Гринвуд не совершал.
Получается, что наказание он не отбыл, никак не изменился и является сейчас точно тем же человеком, который совершал преступление. Именно поэтому его "гасят" и правильно делают. Я полностью одобряю и поддерживаю такое отношение к нему.
Если конечно под громким словом "гасят" вы имеете в виду просто негативное к нему отношение, а то мало ли что вы вкладываете в это понятие...
+13
-5
+8
Ответ Полуэктов Пётр
Преступление конечно наимерзейшее, но тут уже позиция отношения к судебной системе в целом. Если мы считаем, что она хорошо и правильно работает, то выходит, что он отбыл наказание, "выплатил долг обществу", как говорится. Нигде не говорится, что человек после тюрьмы должен быть отстранен пожизненно от всех возможных мероприятий, включая спортивные.
Даже если мы считаем, что человек отсидел и исправился (что вряд ли, т.к. скорее всего тут психологические отклонения), то это лишь означает, что он имеет право жить на свободе своей общегражданской жизнью.
Участники Олимпиады - это публичные люди, которые являются так или иначе ориентирами для многих, и с этой точки зрения есть все основания отстранять его исходя из духа Олимпийских Игр (каким он должен был быть).
Одно другому не противоречит.
+7
-1
+6
Ответ Carasa
Скажи это стаду, которое гринвуда гасит, хотя он даже в тюрьму не сел
А что конкретно за стадо которое гасит Гринвуда ??? Спокойно отыграл сезон в Испании перешел во Францию ... в чем гашение?
+6
0
+6
Ответ Полуэктов Пётр
Преступление конечно наимерзейшее, но тут уже позиция отношения к судебной системе в целом. Если мы считаем, что она хорошо и правильно работает, то выходит, что он отбыл наказание, "выплатил долг обществу", как говорится. Нигде не говорится, что человек после тюрьмы должен быть отстранен пожизненно от всех возможных мероприятий, включая спортивные.
Скажи это стаду, которое гринвуда гасит, хотя он даже в тюрьму не сел
+17
-11
+6
Ответ voroninboris
Даже если мы считаем, что человек отсидел и исправился (что вряд ли, т.к. скорее всего тут психологические отклонения), то это лишь означает, что он имеет право жить на свободе своей общегражданской жизнью. Участники Олимпиады - это публичные люди, которые являются так или иначе ориентирами для многих, и с этой точки зрения есть все основания отстранять его исходя из духа Олимпийских Игр (каким он должен был быть). Одно другому не противоречит.
Дух Олимпийских игр - это анекдот
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+5
Ты великолепную позицию занимаешь по отношению к своим хозяевам. Коленно-локтевую, хорошо проилюстрированную в Камасутре.
+5
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+5
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Комментарий удален модератором
Персонаж за изнасилование несовершеннолетней отсидел всего лишь 1 год. Это действительно проблема
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+4
Почитал подробности. В 19 лет изнасиловал 12летнюю. Причем еще специально ради этого припёрся в Великобританию. Дали ему 4 года, из которых он отсидел только 1 год (!) и вышел по УДО.
Тут как-то нет вообще никаких смягчающих обстоятельств, не тянет никак на "подставили". Да и наказание совершенно несоразмерно преступлению.

От таких персонажей МОКу по идее нужно держаться подальше.
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"Это не из нашего района", - сказал товарищ Саахов
+4
0
+4
Я и сам люблю детей добавил Бах‼️
+4
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Ответ krokodilych
Видит бог, я не принадлежу к хору голосов, поливающих грязью Запад, МОК и лично Томаса Баха. Но допуск педофила к участию в Олимпиаде - это реально позор. Даже с учетом того, что он уже отсидел.
Ну это позор по вашему мнению, по моему в принципе тоже, я бы вообще педофилов изолировал пожизненно от общества. Но такая вот система правосудия, при чём разная в зависимости от стран: в Голландии вон педофилам разрешено нормально жить в обществе после отсидки, даже на ОИ отправляют, а где-то за такое казнят вообще. Хотя непонятно почему в МОК нет своих общих правил по допуску, какого-то кодекса, а то всё на НОК спихивают, а там свои правила могут быть, получается хоть насильников, хоть убийц могут на всемирные игры отправлять в зависимости от внутренних законов страны, а МОК ничего не скажет...
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Какое же Бах ссыкло
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+3
Удобно и необременительно. Да и зачем главе МОК личное мнение.
+3
0
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Можно было ответить "Да, всё правильно" или "нет, всё не правильно", или " вы провокаторы, отвечать не буду", но вот это "я не имею личной позиции" - полное дно.
+4
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+3
Я - не я и лошадь не моя :)
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+2
Ответ I. S.
Удобно и необременительно. Да и зачем главе МОК личное мнение.
рукопожато я бы сказал))
+2
0
+2
Ответ Виктор Войнов
Личного мнения не имею.... Ещё сверху не спустили разнарядку?
Да просто не спустили
+3
-1
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Ответ alekseimetr
Во-первых, не бывает сроков за педофилию. Это уже пятая десятая новость с таким заголовком. Слишком уж жырно. Во-вторых, человек уже отбыл своё наказание. Давно пора отстать от него. Иначе какой смысл в исправительной системе.
Почему то из за бугра нам говорят что если ты не осуждаешь значит ты поощряешь. Для своих это не работает?
+3
-1
+2
Ответ Полуэктов Пётр
Преступление конечно наимерзейшее, но тут уже позиция отношения к судебной системе в целом. Если мы считаем, что она хорошо и правильно работает, то выходит, что он отбыл наказание, "выплатил долг обществу", как говорится. Нигде не говорится, что человек после тюрьмы должен быть отстранен пожизненно от всех возможных мероприятий, включая спортивные.
Все верно
+3
-1
+2
Как можно не иметь личного мнения? Мнение его как главы организации ещё не сформировано (не спущено) - это понятно, но личное? Очевидное лицемерие и страх.
+1
0
+1
Ответ Полуэктов Пётр
Преступление конечно наимерзейшее, но тут уже позиция отношения к судебной системе в целом. Если мы считаем, что она хорошо и правильно работает, то выходит, что он отбыл наказание, "выплатил долг обществу", как говорится. Нигде не говорится, что человек после тюрьмы должен быть отстранен пожизненно от всех возможных мероприятий, включая спортивные.
Дак речь про судебную систему отдельной страны, там да, пусть что хотят придумывают. Но в разных странах свои системы судебные: где-то за одно и тоже могут условку дать, где-то посадить лет на 10, где-то руки отрубить, а где-то казнить... Но это всемирные игры, странно почему МОК никак влиять на это не может, должен быть какой-то свой кодекс, олимпийская хартия общая. Хотя это же МОК, какие там правила могут быть: педофилы могут выступать, а обычные люди, ничего не нарушившие только из-за принадлежности к определённой стране нет...
+1
0
+1
Ответ goshforever
Почитал подробности. В 19 лет изнасиловал 12летнюю. Причем еще специально ради этого припёрся в Великобританию. Дали ему 4 года, из которых он отсидел только 1 год (!) и вышел по УДО. Тут как-то нет вообще никаких смягчающих обстоятельств, не тянет никак на "подставили". Да и наказание совершенно несоразмерно преступлению. От таких персонажей МОКу по идее нужно держаться подальше.
А если бы мальчика, то вообще условным бы отделался.
+1
0
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Надеюсь ты пошутил. Однако шутки на эту тему мягко говоря неуместны. Эта падла достойна только кастрации, как это делается в Южной Корее, некоторых штатах США.
Не всё так просто, недавно читал пост, как российский же папа случайно узнал, что его дочь, кстати тоже 12 лет, матерится, ведёт половую жизнь обсуждает письки с подружками. Он прям не знает, что делать, даже жене сказать опасается ибо жена может дочь с
прям убить.
+1
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Это капец! Это реально самая позорная олимпиада! Ещё и педофилы участвуют! Хотя на западе уже продвигают тему, что педофилия это не преступление! Сто пудов у власти на западе сатанисты!
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