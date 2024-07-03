Олимпийский чемпион Тарас Хтей вошел в состав комитета Совета Федерации по науке

Тарас Хтей вошел в состав комитета Совета Федерации по науке.

Решение принято в ходе заседания верхней палаты парламента.

27 июня депутаты Белгородской областной думы наделили Хтея полномочиями члена Совета Федерации РФ.

«Наш новый коллега – сенатор Хтей Тарас Юрьевич просит включить его в состав комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Соответствующий проект постановления подготовлен. Просьба поддержать», – сказал в ходе заседания глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Сенаторы поддержали данное предложение.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко вручила Хтею удостоверение и нагрудный знак сенатора РФ.

В 2012 году Хтей выиграл золото Олимпийских игр в составе сборной России. Сейчас он возглавляет Федерацию волейбола Белгородской области.