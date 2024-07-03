Олимпийский чемпион Тарас Хтей вошел в состав комитета Совета Федерации по науке

Теги Тарас Хтей Политика ТАСС Волейбол

Тарас Хтей вошел в состав комитета Совета Федерации по науке.

Решение принято в ходе заседания верхней палаты парламента. 

27 июня депутаты Белгородской областной думы наделили Хтея полномочиями члена Совета Федерации РФ.

«Наш новый коллега – сенатор Хтей Тарас Юрьевич просит включить его в состав комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Соответствующий проект постановления подготовлен. Просьба поддержать», – сказал в ходе заседания глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Сенаторы поддержали данное предложение.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко вручила Хтею удостоверение и нагрудный знак сенатора РФ.

В 2012 году Хтей выиграл золото Олимпийских игр в составе сборной России. Сейчас он возглавляет Федерацию волейбола Белгородской области.

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10 комментариев
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Спортсмены в СовФеде отвечают за науку, все логично.

Как говорил Жириновский: что не смеетесь? Не смешно? Это Россия!
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ну все логично, волейболисту только за науку и отвечать.
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Известный интеллектуал, конечно
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А вы пишите, что спортсмены глупые. Вот, голова!
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🤣🤣
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Ну всё, щас попрет наука...
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Теперь за науку можно не волноваться прорыв обеспечен.
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Будет поддерживать очередное сокращение финансирования науки в пользу снарядов и патронов, либо своих братьев по "оружию" - спортиков!
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Хтей, Изобретовывай!
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Великий ученый. Всю жизнь стучал по мячику. Кого, как не его в состав комитета Совета Федерации по науке включать.
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