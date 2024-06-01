Лига наций (жен). Бразилия сыграет с Италией, Южная Корея встретится с Турцией, Сербия против Болгарии, другие матчи

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1-2 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

Макао, Китай

1 июня

Бразилия – Италия – 7.30

 

Доминиканская Республика – Япония – 11.00

 

Таиланд – Китай – 14.30
 

Арлингтон, США

1 июня

Южная Корея – Турция – 21.00

 

2 июня

Польша – США – 0.30

 

Сербия – Болгария – 4.00

 

Турнирное положение: Польша – 7 побед – 0 поражений (21 очко), Бразилия – 6-0 (17), Италия – 5-1 (15), Япония – 5-2 (15), Турция – 4-2 (13), Канада – 4-2 (12), Китай – 4-2 (12), США – 3-2 (9), Нидерланды – 3-4 (9), Доминиканская Республика – 2-5 (6), Таиланд – 2-4 (5), Южная Корея – 1-5 (4), Франция – 1-6 (4), Сербия – 1-5 (3), Германия – 1-6 (3), Болгария – 1-4 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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