Лига наций (жен). Бразилия сыграет с Италией, Южная Корея встретится с Турцией, Сербия против Болгарии, другие матчи
1-2 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
Макао, Китай
1 июня
Бразилия – Италия – 7.30
Доминиканская Республика – Япония – 11.00
Таиланд – Китай – 14.30
Арлингтон, США
1 июня
Южная Корея – Турция – 21.00
2 июня
Польша – США – 0.30
Сербия – Болгария – 4.00
Турнирное положение: Польша – 7 побед – 0 поражений (21 очко), Бразилия – 6-0 (17), Италия – 5-1 (15), Япония – 5-2 (15), Турция – 4-2 (13), Канада – 4-2 (12), Китай – 4-2 (12), США – 3-2 (9), Нидерланды – 3-4 (9), Доминиканская Республика – 2-5 (6), Таиланд – 2-4 (5), Южная Корея – 1-5 (4), Франция – 1-6 (4), Сербия – 1-5 (3), Германия – 1-6 (3), Болгария – 1-4 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.