Павел Панков: «Российские команды могли бы побеждать польские и итальянские. У нас сильный чемпионат и уровень волейбола вырос»

Игрок «Динамо» Павел Панков считает, что уровень российского волейбола вырос.

На данный момент российские команды не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).

«Слежу за волейбольными еврокубками после отстранения, иногда смотрю итальянский чемпионат. Российские команды не только могли бы конкурировать с польскими и итальянскими, но и побеждали бы их. У нас сильный чемпионат и уровень волейбола вырос.

Самый крутой легионер в моей карьере? Цветан Соколов – настоящий профессионал. Отличный волейболист и хороший человек», – сказал серебряный призер Олимпиады-2020 и волейболист московского «Динамо» Панков.