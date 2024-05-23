Павел Тетюхин: «Уверен, что «Белогорье» вернется в Белгород при первой же возможности»

Волейболист Павел Тетюхин рассказал, как переживает отъезд из Белгорода.

– Я пока в Туле, потому что моя девушка (Татьяна Симанихина) здесь работает. Оставлять я ее вместе с собакой пока что не собирался. Но в Белгород обязательно съезжу чуть попозже. У нас там тоже квартира стоит, надо проверить, да и бабушки, дедушки, друзья живут, хочется всех увидеть. Вообще в Белгороде хочется больше времени провести.

Надеюсь, что атаки по городу уменьшатся. Потому что последние месяцы это… Я знаю просто, что происходит в городе, знаю, насколько люди переживают, что они вообще видят там на улице. И просто хочется пожелать всем белгородцам сил, потому что сейчас очень тяжелый момент в жизни, хочется, чтобы он просто поскорее прошел.

– В этот тяжелый момент для жителей и в то же время светлый для клуба ваша взаимная поддержка с городом ощущается?

– В Туле волейбол не спорт №1, поэтому здесь поспокойнее к волейболистам относятся.

Но, конечно, нашим болельщикам, которые приезжают из Белгорода на каждую игру, огромный респект. Не знаю, в каком масштабе. Когда люди из города приезжают в другой на игру в рабочий день, отпрашиваются с работы… От этого мы получаем заряд энергии, [приходит] понимание того, что мы играем за Белгород, хоть и находимся в Туле.

Но я уверен, что мы вернемся в свой город при первой же возможности. И не только болельщики ждут нашего возвращения в Белгород, игроки ждут. Хотя в Туле болельщики приняли нас как своих – очень тепло. Но возвращение в Белгород – это очень важный момент. И все наши результаты благодаря тем людям, которые поддерживают нас в интернете, отдают всю душу команде. Мы это чувствуем. Просто большое им спасибо.

– Чего больше всего боитесь в жизни?

– Не знаю, можно сейчас так говорить или нет. Наверное, я боюсь все-таки за близких и родных, которые живут в Белгороде. Потому что это вещь, которую ты не можешь контролировать и которая может повлиять на твою жизнь так, что это просто никак не вернуть. Поэтому, наверное, это самый большой страх в жизни.

– Вы не просили их переехать?

– Были, конечно, разговоры, но мама и папа, а уж тем более бабушки и дедушки стоят на своем. Они говорят, что не бросят хозяйство, не бросят дом и не бросят город. Они в принципе не собираются переезжать. Не сказал бы, что это больная тема, но это обсуждалось много раз. И они нацелены на то, чтобы продолжать находиться в Белгороде, – сказал капитан «Белогорья».