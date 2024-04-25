Александр Яременко: «Разберем высказывания главного тренера «Ленинградки» на заседании дисциплинарной комиссии»

Дисциплинарная комиссия ВФВ разберет слова тренера «Ленинградки» в адрес «Динамо».

Накануне « » уступила московскому «Динамо» в серии за бронзу женского чемпионата России по волейболу (2-3).

Главный тренер петербургского клуба Александр Кашин был недоволен судейством спорного момента на тай-брейке и в интервью после матча назвал команду соперников «суками московскими».

«Безусловно, этому эпизоду будет отведено внимание. У нас после всех игр будет заседание дисциплинарной комиссии по итогам чемпионата, где мы разберем высказывания главного тренера «Ленинградки» Александра Кашина.

Свое личное мнение не могу высказать, но без внимания это не оставим!» – сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

«Подтверждаю все, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду. Суки московские». Главный тренер «Ленинградки» после поражения от «Динамо»