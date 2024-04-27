«Говорил ни о девочках и ни о тренерах, а совсем о другом». Тренер «Ленинградки» извинился за слова «суки московские»

Тренер «Ленинградки» извинился за ругательства в адрес московского «Динамо».

Александр Кашин после поражения «Ленинградки» от « » в матче серии за бронзу женского чемпионата России по волейболу (2-3), сказал: «Одним мячом все сломали. Вот все, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это все подтверждаю. Они только так и выигрывают! Суки московские».

«Я хочу принести свои извинения. Когда я говорил, во-первых, я думал, что уже нет микрофона, а во-вторых, я говорил ни о девочках и ни о тренерском штабе. Говорил совсем о другом», – сказал Кашин после победы в четвертом матче серии.

«Только так и выигрывают. Суки московские». Еще один скандал в волейболе – из-за чего вскипел тренер?