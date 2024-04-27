«Говорил ни о девочках и ни о тренерах, а совсем о другом». Тренер «Ленинградки» извинился за слова «суки московские»

Теги Динамо Москва жен Ленинградка чемпионат России жен Александр Кашин брань Волейбол

Тренер «Ленинградки» извинился за ругательства в адрес московского «Динамо».

Александр Кашин после поражения «Ленинградки» от «Динамо» в матче серии за бронзу женского чемпионата России по волейболу (2-3), сказал: «Одним мячом все сломали. Вот все, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это все подтверждаю. Они только так и выигрывают! Суки московские».

«Я хочу принести свои извинения. Когда я говорил, во-первых, я думал, что уже нет микрофона, а во-вторых, я говорил ни о девочках и ни о тренерском штабе. Говорил совсем о другом», – сказал Кашин после победы в четвертом матче серии.

«Только так и выигрывают. Суки московские». Еще один скандал в волейболе – из-за чего вскипел тренер?

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12 комментариев
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О самках собак породы Московская Сторожевая?
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Передача R включилась
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🤡 обыкновенный
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Хотят популяризировать волейбол через скандалы ?
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Это он о себе говорил.
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"ни о девочках и ни о тренерах"
Разве в этом случае не должно быть "Не"?
Как "не о том и не об этом"
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Это другое?!
Знаем мы эту риторику!
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Сергей Семёнович?
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Дом 2 какой-то в женском воллейболе происходит
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У него кобель просто, ищет с кем бы...
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Там Медведев в 68 лет задаёт тон, а это так, молодая поросль просто учится...
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Быдлятина! Я бы ему руки не подавал, на месте любых тренеров! Такими словами крыл, а тут прям "меня не так поняли"
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