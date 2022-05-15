Капитан «Локомотива» Ирина Воронкова перешла в турецкий «Эджзаджибаши»

Волейболистка калининградского «Локомотива», капитан клуба переходит в турецкий «Эджзаджибаши».

«Локомотив» навсегда останется в моем сердце! Я была вместе с командой с первых дней ее существования и за четыре года мы добились потрясающих успехов – дважды стали чемпионами России, дважды выиграли серебро Суперлиги, достойно выступали в Лиги чемпионов. Но, главное, мы стали большой дружной семьей, вместе преодолели много трудностей.

Огромное спасибо нашим болельщикам – за их поддержку, любовь и мужество. Вы замечательные и самые лучшие, я буду очень скучать!

Конечно, мне грустно расставаться со всеми вами. Но пришло время попробовать что-то новое, пройти через новые вызовы! Но я всегда буду всей душой болеть за «Локо». Желаю клубу и его болельщикам новых больших побед! Не говорю: «Прощай». Говорю: «До встречи». Мы обязательно увидимся!» – сказала Воронкова.