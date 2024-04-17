Чемпионат России по волейболу. 1/2 финала. Четвертый матч. Московское «Динамо» обыграло «Белогорье» и вышло в финал
«Динамо» обыграло «Белогорье» и вышло в финал чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Мужчины
1/2 финала
Четвертый матч
Динамо Москва – Белогорье – 3-2 (22:25, 21:25, 25:23, 25:17, 15:11)
Счет в серии: 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: серия ведется до трех побед.
Динамо - удачи!!!
Чем-то напомнило полуфинал прошлого года Казань-Новосиб, когда пока спина Любурича позволяла, то Новосиб держался, а потом вырубало. А тут вырубило сразу и всех, по сути за исключением Тетюхина