Чемпионат России по волейболу. 1/2 финала. Четвертый матч. Московское «Динамо» обыграло «Белогорье» и вышло в финал

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«Динамо» обыграло «Белогорье» и вышло в финал чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

1/2 финала

Четвертый матч

Динамо Москва – Белогорье – 3-2 (22:25, 21:25, 25:23, 25:17, 15:11)


Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: серия ведется до трех побед.

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10 комментариев
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Ответ valderoma
Сегодня день Динамо. Сначала сделали Оренбург, а теперь вот Белогорье 👍💪
Когда-то и на нашей улице должен быть праздник.
+4
0
+4
Еду на Динамо поддерживать Белогорье. Белгород вперед!!!
+4
-1
+3
Сегодня день Динамо. Сначала сделали Оренбург, а теперь вот Белогорье 👍💪
+3
-1
+2
С волевой победой, Динамо Москва! Белгороду спасибо за серию, держали в тонусе нас. Теперь, главное, чтобы в финале всухую не слить Казани.
+2
0
+2
Скорей всего , серия была проиграна во втором матче (

Динамо - удачи!!!
+2
0
+2
Отрубило после третьей партии Белгород. Блок ушел, подача по большому счёту тоже, да еще и в атаке ничего не падало.

Чем-то напомнило полуфинал прошлого года Казань-Новосиб, когда пока спина Любурича позволяла, то Новосиб держался, а потом вырубало. А тут вырубило сразу и всех, по сути за исключением Тетюхина
+2
-1
+1
Порошина подлечили немного,на первые два сета хватило..Потом игра упростилась со стороны Белгорода.В любом случае:спасибо за сезон этот!И мы все надеемся ,что Белогорье будет играть на своем великолепном стадионе!
0
0
0
Первого темпа у Белогорья практически не было. Ещё и Порошин высокими передачами заигрывал атаку. Поэтому динамовский центральный блокирующий спокойно мог отследить куда откидываясь мяч и у него было достаточно времени сдвинуться на вторую или четвёртую зону.
0
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Ответ _Khan_
Отрубило после третьей партии Белгород. Блок ушел, подача по большому счёту тоже, да еще и в атаке ничего не падало. Чем-то напомнило полуфинал прошлого года Казань-Новосиб, когда пока спина Любурича позволяла, то Новосиб держался, а потом вырубало. А тут вырубило сразу и всех, по сути за исключением Тетюхина
Он тоже ошибался ,и ошибка его в пятой партии была одной из ключевой
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