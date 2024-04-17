Чемпионат России по волейболу. 1/2 финала. Четвертый матч. Московское «Динамо» обыграло «Белогорье» и вышло в финал

«Динамо» обыграло «Белогорье» и вышло в финал чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

1/2 финала

Четвертый матч

Динамо Москва – Белогорье – 3-2 (22:25, 21:25, 25:23, 25:17, 15:11)



Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: серия ведется до трех побед.