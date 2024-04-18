Чемпионат России по волейболу (жен). Финал. Первые матчи. Казанское «Динамо» обыграло «Локомотив», московское «Динамо» против «Ленинградки» в серии за бронзу

17 апреля стартовал финал женского чемпионата России по волейболу.

Казанское «Динамо-Ак Барс» в первом матче обыграло калининградский «Локомотив».

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Первые матчи

Финал

17 апреля

Динамо-Ак Барс – Локомотив – 3-2 (25:20, 25:22, 17:25, 19:25, 17:15)



Счет в серии: 1-0

Матч за 3-е место

18 апреля

Динамо Москва – Ленинградка – 19.00



Счет в серии: 0-0





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии ведутся до трех побед.