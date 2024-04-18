Чемпионат России по волейболу (жен). Финал. Первые матчи. Казанское «Динамо» обыграло «Локомотив», московское «Динамо» против «Ленинградки» в серии за бронзу

Теги чемпионат России жен Динамо-Ак Барс Казань жен Локомотив Калининградская область Волейбол

17 апреля стартовал финал женского чемпионата России по волейболу.

Казанское «Динамо-Ак Барс» в первом матче обыграло калининградский «Локомотив».

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Первые матчи

Финал

17 апреля

Динамо-Ак Барс – Локомотив – 3-2 (25:20, 25:22, 17:25, 19:25, 17:15)


Счет в серии: 1-0

Матч за 3-е место

18 апреля

Динамо Москва – Ленинградка – 19.00


Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии ведутся до трех побед.

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4 комментария
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Хоть Терзич и тренер сборной России, я за Калининград
+2
0
+2
Какой приятный финал. Без московских токсиков и лицемеров
+3
-1
+2
Казань с победой!
+1
0
+1
Есть за кого поболеть в матче за 3-е место. За Ленинградку, против скрепной Гадины!
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