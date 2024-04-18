Чемпионат России по волейболу (жен). Финал. Первые матчи. Казанское «Динамо» обыграло «Локомотив», московское «Динамо» против «Ленинградки» в серии за бронзу
17 апреля стартовал финал женского чемпионата России по волейболу.
Казанское «Динамо-Ак Барс» в первом матче обыграло калининградский «Локомотив».
Pari Суперлига
Женщины
Первые матчи
Финал
17 апреля
Динамо-Ак Барс – Локомотив – 3-2 (25:20, 25:22, 17:25, 19:25, 17:15)
Счет в серии: 1-0
Матч за 3-е место
18 апреля
Динамо Москва – Ленинградка – 19.00
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии ведутся до трех побед.