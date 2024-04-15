Панков о завершении карьеры Кошелевой: «Таня могла бы еще поиграть, возраст позволял. Но ее преследовали серьезные травмы»

Теги чемпионат России сборная России жен Вадим Панков Татьяна Кошелева травмы Волейбол

Экс-тренер сборной России считает, что Татьяна Кошелева могла продолжить карьеру.

Чемпионка мира по волейболу 2010 года сегодня объявила об уходе из спорта в 35 лет.

«Кошелева достигла больших успехов в волейболе. Это касается и чемпионата России, и международных соревнований. Таня могла бы еще поиграть, возраст позволял. Но ее преследовали серьезные травмы, несмотря на которые она успешно играла.

Я рад, что приложил руку к воспитанию такого игрока, что Таня вышла на топ‑уровень. Кошелева молодец! Она человек с большим характером», – сказал бывший главный тренер женской сборной России Вадим Панков.

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