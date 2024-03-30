Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Вторые матчи. «Динамо-Метар» уступило «Ленинградке», московское «Динамо» обыграло «Уралочку», другие результаты

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30 марта прошли вторые матчи 1/4 финала женского чемпионата России по волейболу.

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1/4 финала

Вторые матчи

Динамо-Метар – Ленинградка – 1-3 (16:25, 25:22, 18:25, 19:25)

 

Счет в серии: 0:2. 

Протон – Локомотив – 0-3 (17:25, 20:25, 21:25)

 

Счет в серии: 1:1.

Динамо Москва – Уралочка – 3-2 (23:25, 25:18, 26:24, 15:25, 15:5)

 

Счет в серии: 2:0. 

ПРИМЕЧАНИЕ: серия ведется до двух побед.

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1 комментарий
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"Уралочка" знатно взбодрила "Динамо" , уступив только в пятисетовых матчах. Никто не ожидал такого противостояния от подопечных Карполя. Удачи девочкам в борьбе за 5-8места.!
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