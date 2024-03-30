Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Вторые матчи. «Динамо-Метар» уступило «Ленинградке», московское «Динамо» обыграло «Уралочку», другие результаты
30 марта прошли вторые матчи 1/4 финала женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
1/4 финала
Вторые матчи
Динамо-Метар – Ленинградка – 1-3 (16:25, 25:22, 18:25, 19:25)
Счет в серии: 0:2.
Протон – Локомотив – 0-3 (17:25, 20:25, 21:25)
Счет в серии: 1:1.
Динамо Москва – Уралочка – 3-2 (23:25, 25:18, 26:24, 15:25, 15:5)
Счет в серии: 2:0.
ПРИМЕЧАНИЕ: серия ведется до двух побед.