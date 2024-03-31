Дмитрий Мусэрский стал трехкратным чемпионом Японии по волейболу в составе .

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский в третий раз выиграл чемпионат Японии в составе клуба «Сантори Санбердз».

Сегодня его команда обыграла «Панасоник Пантерс» в финале со счетом 3-0 (25:18, 37:35, 25:19).

Мусэрскому 35 лет, он выступает за «Сантори Санбердз» с 2018 года. Он уже выигрывал чемпионат Японии в сезонах-2020/21 и 2021/22.

В составе сборной России Мусэрский становился олимпийским чемпионом-2012, чемпионом Европы, победителем Кубка мира, Лиги наций и дважды – Мировой лиги.