Дмитрий Мусэрский: «Очень соскучился по России. Здесь все свои, люди и их поступки – все предсказуемо и близко»

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский заявил, что соскучился по России.

Последние пять лет российский волейболист играет за японский клуб «Сантори Санбердз».

«Все другое: страна, культура, менталитет. Но сейчас-то мы все знаем. В первый год, конечно, тяжело. Не знаешь, как вызвать такси. Заходишь в магазин и не понимаешь, что хочешь или можешь купить. А у тебя тренировка, допустим, через час.

Ты не знаешь, что у тебя в руках, и ориентироваться можешь только по картинкам. Много было сложностей. Теперь же все поставлено «на рельсы». Все, что для жизни нужно, налажено. Последние года два мы туда возвращаемся, как будто и не уезжали.

На данный момент очень соскучился по России, несмотря на то что нахожусь здесь сейчас. Настолько соскучился, что мы даже не рассматриваем никакие путешествия, находясь в отпуске, – мы дома. А если куда и едем, то это Москва или Санкт-Петербург. Куда-то отправляться за границу не хочется – этот сосуд наполнен.

Загадывать не имеет смысла. Скучал и по ощущению дома, и по людям, и по русскому языку, и по общению – тебя понимают. И я говорю не о языковом барьере, а про эмоциональную близость. И выражение «где родился, там и пригодился» описывает мое состояние. В России все свои; люди и их поступки – все предсказуемо и близко», – сказал олимпийский чемпион Лондона-2012.