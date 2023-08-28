Дмитрий Мусэрский: «Очень соскучился по России. Здесь все свои, люди и их поступки – все предсказуемо и близко»

Теги сборная России по волейболу Дмитрий Мусэрский Сантори Санбердз Волейбол

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский заявил, что соскучился по России.

Последние пять лет российский волейболист играет за японский клуб «Сантори Санбердз».

«Все другое: страна, культура, менталитет. Но сейчас-то мы все знаем. В первый год, конечно, тяжело. Не знаешь, как вызвать такси. Заходишь в магазин и не понимаешь, что хочешь или можешь купить. А у тебя тренировка, допустим, через час.

Ты не знаешь, что у тебя в руках, и ориентироваться можешь только по картинкам. Много было сложностей. Теперь же все поставлено «на рельсы». Все, что для жизни нужно, налажено. Последние года два мы туда возвращаемся, как будто и не уезжали.

На данный момент очень соскучился по России, несмотря на то что нахожусь здесь сейчас. Настолько соскучился, что мы даже не рассматриваем никакие путешествия, находясь в отпуске, – мы дома. А если куда и едем, то это Москва или Санкт-Петербург. Куда-то отправляться за границу не хочется – этот сосуд наполнен.

Загадывать не имеет смысла. Скучал и по ощущению дома, и по людям, и по русскому языку, и по общению – тебя понимают. И я говорю не о языковом барьере, а про эмоциональную близость. И выражение «где родился, там и пригодился» описывает мое состояние. В России все свои; люди и их поступки – все предсказуемо и близко», – сказал олимпийский чемпион Лондона-2012.

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3 комментария

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0:4 на спотифай камп ноу
Наверное каждый японец увидев Мусэрского превращается в персонажа с аниме, с большими глазами увидев такого высокого человека 😅
+8
0
+8
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Kuryanin
Уже не знаешь, куда деваться от этих предсказуемых поступков.
+6
-3
+3
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Илья Белов
звучит искренне, как бы кто не относился
+1
0
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