Колобков о запрете Латвии играть с командами России и Беларуси: «Если МОК не вынесет санкции, он распишется в политизированности, трусости и предвзятости»

Теги МОК Павел Колобков Томас Бах Министерство спорта России Политика министерство молодежи и спорта Украины ТАСС Волейбол

Павел Колобков призвал МОК ввести санкции против Латвии.

Сегодня Сейм Латвии запретил сборным своей страны играть против команд из России и Беларуси, даже если те выступают в нейтральном статусе.

«У нас есть много прецедентов в международной спортивной политике, когда подобное трактуется как вмешательство государства в дела общественных организаций. Потому что сборные у нас формируют национальные федерации, развивают виды спорта они же, комплектуют команды на Олимпиаду олимпийские комитеты стран.

Выборы в национальный олимпийский комитет происходят независимо от государства, а любые вмешательства и запреты такого рода называются вмешательством государства в дела общественных организаций.

Министерство спорта Украины уже пыталось сделать что-то подобное, но МОК (Международный олимпийский комитет) по этому поводу выступил, и украинцы быстро отменили свои решения, понимая, что они на пороге дисквалификации.

И сейчас МОК не просто должен выступить, он должен автоматически вынести санкции. Если этого не произойдет, МОК распишется в своей политизированности, трусости и предвзятости.

Интересный вопрос, что скажет Бах (президент МОК – Sports.ru) по этой ситуации?» – сказал бывший министр спорта России Колобков.

19 комментариев
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Согласен с Колобковым, это латвийский Сейм ударил не по России, а по всему олимпийскому движению, дальше появятся Олимпиада НАТО, или Олимпиада БРИКС.
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Да он уже давно расписался в этом
+18
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+11
Вмешательство государства налицо.
Должна быть реакция. Если не будет - требовать реакцию.
Пара-тройка активных репортеров не дадут спокойно жить чиновникам МОК
+13
-2
+11
Следствие ведёт Колобков...
+7
-2
+5
Ну распишется. И что дальше?
+5
-3
+2
Раз двадцать уже расписался, и снова не убудет
+3
-1
+2
Я так понимаю должна быть дисквалификация и отстранение от участия в олимпиадах минимум на 2 олимпийских цикла?
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Хрен с МОК, правила ФИФА запрещают вмешиваться государству в деятельность футбольного союза. Но разве это не прямое вмешательство, указывать с кем можно играть, а с кем нет?
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Разве МОК не расписался в этом уже давно?
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Зачем чего то ждать, когда можно уже давно расписываться, причём и не 1 раз
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Ответ Игорь Сочнов
А нам не все равно? Есть йеменские хуситы и хамас,по словам Небезни подтягивает хисбаллу.Весь цвет мирового терроризма у нас в друзьях.
У тебя
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Ответ Игорь Сочнов
А нам не все равно? Есть йеменские хуситы и хамас,по словам Небезни подтягивает хисбаллу.Весь цвет мирового терроризма у нас в друзьях.
Ты что-то попутал дружок, всех кого ты перечислил не террористы, никто кроме тебя их так не называет.
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