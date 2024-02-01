Колобков о запрете Латвии играть с командами России и Беларуси: «Если МОК не вынесет санкции, он распишется в политизированности, трусости и предвзятости»

Павел Колобков призвал МОК ввести санкции против Латвии.

Сегодня Сейм Латвии запретил сборным своей страны играть против команд из России и Беларуси, даже если те выступают в нейтральном статусе.

«У нас есть много прецедентов в международной спортивной политике, когда подобное трактуется как вмешательство государства в дела общественных организаций. Потому что сборные у нас формируют национальные федерации, развивают виды спорта они же, комплектуют команды на Олимпиаду олимпийские комитеты стран.

Выборы в национальный олимпийский комитет происходят независимо от государства, а любые вмешательства и запреты такого рода называются вмешательством государства в дела общественных организаций.

спорта Украины уже пыталось сделать что-то подобное, но (Международный олимпийский комитет) по этому поводу выступил, и украинцы быстро отменили свои решения, понимая, что они на пороге дисквалификации.

И сейчас МОК не просто должен выступить, он должен автоматически вынести санкции. Если этого не произойдет, МОК распишется в своей политизированности, трусости и предвзятости.

Интересный вопрос, что скажет Бах (президент МОК – Sports.ru) по этой ситуации?» – сказал бывший министр спорта России Колобков.