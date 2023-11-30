Евгений Гребенников: «Отец всегда советовал поехать в Россию. Это получилось. Такому красивому городу, как Санкт‑Петербург, тяжело сказать «нет»

Либеро сборной Франции Гребенников рассказал, что играть в России ему посоветовал отец.

Евгений Гребенников – олимпийский чемпион Токио-2020 в составе сборной Франции. С 2021 года выступает за петербургский «Зенит». Его отец – советский волейболист и тренер Борис Гребенников.

«Хотел попробовать поиграть в чемпионате России, мне было интересно. Отец всегда советовал поехать в Россию. Это получилось. Такому красивому городу, как Санкт‑Петербург, тяжело сказать «нет».

Если бы возможность перейти появилась раньше, я бы перешел», — сказал Гребенников.