Евгений Гребенников: «Отец всегда советовал поехать в Россию. Это получилось. Такому красивому городу, как Санкт‑Петербург, тяжело сказать «нет»

Теги сборная Франции Евгений Гребенников Матч ТВ Зенит Санкт-Петербург Волейбол

Либеро сборной Франции Гребенников рассказал, что играть в России ему посоветовал отец.

Евгений Гребенников – олимпийский чемпион Токио-2020 в составе сборной Франции. С 2021 года выступает за петербургский «Зенит». Его отец – советский волейболист и тренер Борис Гребенников.

«Хотел попробовать поиграть в чемпионате России, мне было интересно. Отец всегда советовал поехать в Россию. Это получилось. Такому красивому городу, как Санкт‑Петербург, тяжело сказать «нет».

Если бы возможность перейти появилась раньше, я бы перешел», — сказал Гребенников.

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1 комментарий
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STB
его имя - Женя, не Евгений
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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