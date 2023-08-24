Чемпионат Европы (жен). Польша сыграет с Украиной, Турция против Германии и другие матчи

24 августа пройдут очередные матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа А

Гент, Бельгия

Польша – Украина – 18.00

Сербия – Бельгия – 21.00

Положение в группе: Сербия – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Польша – 3-1 (9), Украина – 3-1 (9), Бельгия – 2-2 (6), Словения – 1-4 (3), Венгрия – 0-5 (0).

Группа С

Дюссельдорф, Германия

Чехия – Швеция – 18.00

Турция – Германия – 21.00

Положение в группе: Турция – 4-0 (12), Германия – 2-2 (7), Швеция – 2-2 (6), Чехия – 2-2 (5), Азербайджан – 2-3 (5), Греция – 1-4 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.