Чемпионат Европы (жен). Украина сыграет со Словенией, Италия против Хорватии, другие матчи

23 августа пройдут очередные матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа А

Гент, Бельгия

Украина – Словения – 18.00

Венгрия – Сербия – 21.00

Положение в группе: Сербия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Польша – 3-1 (9), Украина – 2-1 (6), Бельгия – 2-2 (6), Словения – 1-3 (3), Венгрия – 0-4 (0).

Группа B

Турин, Италия

Швейцария – Болгария – 19.00

Италия – Хорватия – 22.00

Положение в группе: Италия – 4-0 (12), Болгария – 3-1 (8), Румыния – 2-3 (7), Швейцария – 2-2 (6), Босния и Герцеговина – 2-3 (5), Хорватия – 0-4 (1).

Группа С

Дюссельдорф, Германия

Греция – Турция – 18.00

Швеция – Азербайджан – 21.00

Положение в группе: Турция – 3-0 (9), Германия – 2-2 (7), Чехия – 2-2 (5), Азербайджан – 2-2 (5), Швеция – 1-2 (3), Греция – 1-3 (4).

Группа D

Таллин, Эстония

Финляндия – Нидерланды – 17.00

Эстония – Испания – 20.00

Положение в группе: Нидерланды – 4-0 (12), Франция – 4-1 (11), Словакия – 3-2 (9), Испания – 1-3 (4), Финляндия – 1-3 (2), Эстония – 0-4 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.