Чемпионат Европы (жен). Украина сыграет со Словенией, Италия против Хорватии, другие матчи
23 августа пройдут очередные матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.
Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.
Чемпионат Европы по волейболу
Женщины
Групповой этап
Группа А
Гент, Бельгия
Украина – Словения – 18.00
Венгрия – Сербия – 21.00
Положение в группе: Сербия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Польша – 3-1 (9), Украина – 2-1 (6), Бельгия – 2-2 (6), Словения – 1-3 (3), Венгрия – 0-4 (0).
Группа B
Турин, Италия
Швейцария – Болгария – 19.00
Италия – Хорватия – 22.00
Положение в группе: Италия – 4-0 (12), Болгария – 3-1 (8), Румыния – 2-3 (7), Швейцария – 2-2 (6), Босния и Герцеговина – 2-3 (5), Хорватия – 0-4 (1).
Группа С
Дюссельдорф, Германия
Греция – Турция – 18.00
Швеция – Азербайджан – 21.00
Положение в группе: Турция – 3-0 (9), Германия – 2-2 (7), Чехия – 2-2 (5), Азербайджан – 2-2 (5), Швеция – 1-2 (3), Греция – 1-3 (4).
Группа D
Таллин, Эстония
Финляндия – Нидерланды – 17.00
Эстония – Испания – 20.00
Положение в группе: Нидерланды – 4-0 (12), Франция – 4-1 (11), Словакия – 3-2 (9), Испания – 1-3 (4), Финляндия – 1-3 (2), Эстония – 0-4 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.
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