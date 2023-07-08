Российская волейболистка Татьяна Куликова перешла во французский клуб ТФОК

Теги сборная России жен трансферы Татьяна Куликова Волейбол

Российская волейболистка Татьяна Куликова перешла во французский клуб ТФОК.

Российская волейболистка Татьяна Куликова перешла во французский клуб ТФОК, базирующийся в Тервиле и Флоранже.

Об этом сообщается в соцсетях команды, которая является четвертьфиналистом чемпионата Франции-2022/23.

Спортсменке 29 лет, она выступает на позиции центральной блокирующей. Прошлый сезон она провела в составе клуба АЕК, который выиграл Кубок Греции-2023.

В 2013 году Куликова становилась чемпионкой России в составе казанского «Динамо».

 

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