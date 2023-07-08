Российская волейболистка Татьяна Куликова перешла во французский клуб ТФОК.

Российская волейболистка Татьяна Куликова перешла во французский клуб ТФОК, базирующийся в Тервиле и Флоранже.

Об этом сообщается в соцсетях команды, которая является четвертьфиналистом чемпионата Франции-2022/23.

Спортсменке 29 лет, она выступает на позиции центральной блокирующей. Прошлый сезон она провела в составе клуба АЕК, который выиграл Кубок Греции-2023.

В 2013 году Куликова становилась чемпионкой России в составе казанского «Динамо».