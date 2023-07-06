Лига наций. Бразилия сыграет с Нидерландами, США против Кубы и другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Италии сборная Германии сборная США сборная Кубы сборная Словении сборная Нидерландов сборная Аргентины сборная Канады сборная Китая Лига наций Волейбол

6 июля пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Мужчины

Пасай, Филиппины

Бразилия – Нидерланды – 6.00

 

Канада – Италия – 10.00

 

Китай – Словения – 14.00

 

Анахайм, США

США – Куба – 6.30

 

Аргентина – Германия – 23.30

 

Турнирное положение: Япония – 8 побед – 0 поражений (24 очка), США – 7-1 (21), Польша – 7-2 (16), Аргентина – 6-3 (19), Словения – 6-3 (19), Бразилия – 6-3 (19), Италия – 6-3 (18), Нидерланды – 5-4 (17), Франция – 4-5 (12), Сербия – 4-5 (11), Иран – 2-7 (8), Германия – 2-7 (7), Китай – 2-7 (6), Куба – 2-6 (5), Канада – 2-7 (5), Болгария – 1-8 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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