Лига наций. Бразилия сыграет с Нидерландами, США против Кубы и другие матчи
6 июля пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.
Мужчины
Пасай, Филиппины
Бразилия – Нидерланды – 6.00
Канада – Италия – 10.00
Китай – Словения – 14.00
Анахайм, США
США – Куба – 6.30
Аргентина – Германия – 23.30
Турнирное положение: Япония – 8 побед – 0 поражений (24 очка), США – 7-1 (21), Польша – 7-2 (16), Аргентина – 6-3 (19), Словения – 6-3 (19), Бразилия – 6-3 (19), Италия – 6-3 (18), Нидерланды – 5-4 (17), Франция – 4-5 (12), Сербия – 4-5 (11), Иран – 2-7 (8), Германия – 2-7 (7), Китай – 2-7 (6), Куба – 2-6 (5), Канада – 2-7 (5), Болгария – 1-8 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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