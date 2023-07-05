Лига наций. Канада сыграет с Нидерландами, Польша против Словении и другие матчи
5 и 6 июля пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
5 июля
Пасай, Филиппины
Канада – Нидерланды – 10.00
Польша – Словения – 14.00
Анахайм, США
6 июля
Германия – Болгария – 3.00
Турнирное положение: Япония – 8 побед – 0 поражений (24 очка), США – 7-1 (21), Аргентина – 6-3 (19), Бразилия – 6-3 (19), Словения – 6-2 (18), Италия – 6-3 (18), Польша – 6-2 (14), Нидерланды – 4-4 (14), Франция – 4-5 (12), Сербия – 4-5 (11), Иран – 2-7 (8), Китай – 2-7 (6), Куба – 2-6 (5), Канада – 2-6 (5), Болгария – 1-7 (7), Германия – 1-7 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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