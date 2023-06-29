Анна Лазарева продолжит карьеру в Китае

Теги переходы Фенербахче жен Анна Лазарева Волейбол

Российская волейболистка Анна Лазарева в предстоящем сезоне будет играть в Китае.

Об этом сообщила Екатерина Федоровцева, генеральный менеджер агентства SB Community, представляющего интересы спортсменки.

«Анна Лазарева уезжает играть в Китай. Клуб назвать пока не можем.

Китайская лига отличается более коротким чемпионатом и особенным стилем игры. Думаю, именно это поможет Анне разыграться и вновь раскрыться, ведь она действительно топовый игрок», – сказала Федоровцева.

В прошедшем сезоне Лазарева выиграла чемпионат Турции в составе «Фенербахче».

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