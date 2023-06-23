Чемпионаты мира по волейболу будут проводиться раз в два года

Теги чемпионат мира чемпионат мира жен FIVB Волейбол

Международная федерация волейбола изменила порядок проведения чемпионатов мира.

Теперь мужской и женский турниры будут проводиться раз в два года, а не в четыре, как было ранее. 

Следующие ЧМ состоятся в 2025 году, они пройдут по новым правилам. В каждом турнире будут участвовать 32 команды, которые на предварительном этапе будут поделены на восемь групп по четыре команды в каждой. 

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из группы. 

Прямую путевку на турнир получат действующие чемпионы мира, а также команда принимающей страны. 

Кроме того, три лучшие команды каждого континентального чемпионата будут квалифицированы, а остальные получат места согласно мировому рейтингу FIVB.

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