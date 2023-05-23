Петербургский «Зенит» подал иск к волейболисту Пашицкому с требованием компенсации. В марте 2022 года он покинул клуб и перешел в Польшу
Петербургский «Зенит» подал иск к волейболисту Дмитрию Пашицкому с требованием компенсации.
В марте 2022 года Пашицкий разорвал контракт с «Зенитом» и перешел в польский «Трефл». Игрок родился на Украине, а в августе 2020 года получил российский паспорт.
«Клуб подал иск в арбитражную инстанцию. На данный момент юридических итогов нет. По юридической линии клубу оказала содействие Всероссийская федерация волейбола», – сообщили в пресс-службе «Зенита».
«Он получил российский паспорт, но для него это ничего не значит». Волейболист Пашицкий сбежал из «Зенита» в Польшу
1 комментарий