Петербургский «Зенит» подал иск к волейболисту Пашицкому с требованием компенсации. В марте 2022 года он покинул клуб и перешел в Польшу

Петербургский «Зенит» подал иск к волейболисту Дмитрию Пашицкому с требованием компенсации.

В марте 2022 года Пашицкий разорвал контракт с « » и перешел в польский «Трефл». Игрок родился на Украине, а в августе 2020 года получил российский паспорт.

«Клуб подал иск в арбитражную инстанцию. На данный момент юридических итогов нет. По юридической линии клубу оказала содействие Всероссийская федерация волейбола», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

«Он получил российский паспорт, но для него это ничего не значит». Волейболист Пашицкий сбежал из «Зенита» в Польшу