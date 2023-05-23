Петербургский «Зенит» подал иск к волейболисту Пашицкому с требованием компенсации. В марте 2022 года он покинул клуб и перешел в Польшу

Теги Зенит Санкт-Петербург Дмитрий Пашицкий Волейбол

Петербургский «Зенит» подал иск к волейболисту Дмитрию Пашицкому с требованием компенсации.

В марте 2022 года Пашицкий разорвал контракт с «Зенитом» и перешел в польский «Трефл». Игрок родился на Украине, а в августе 2020 года получил российский паспорт. 

«Клуб подал иск в арбитражную инстанцию. На данный момент юридических итогов нет. По юридической линии клубу оказала содействие Всероссийская федерация волейбола», – сообщили в пресс-службе «Зенита». 

«Он получил российский паспорт, но для него это ничего не значит». Волейболист Пашицкий сбежал из «Зенита» в Польшу

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1 комментарий

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николай лавникевич
пошлют на ...
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