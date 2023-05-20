Тренер Андрей Воронков, отбывший дисквалификацию за расистское высказывание, возглавит волейбольный клуб «Урал»

Тренер Андрей Воронков возглавит волейбольный клуб «Урал».

Об этом сообщил агент Виктор Иванов.

«Это ни для кого не секрет. Воронков возглавит «Урал», – сказал Иванов.

12 мая 2022 года в финале чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой» тренер калининградской команды Воронков произнес в одном из тайм-аутов слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.

Воронков был отстранен от тренерской деятельности на два года, ВФВ смягчила наказание, сделав второй год наказания условным.