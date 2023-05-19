Борис Колчин покинул пост главного тренера «Белогорья»

Волейбольный клуб «Белогорье» объявил об уходе Бориса Колчина с поста главного тренера.

В минувшем сезоне команда из Белгорода заняла пятое место по итогам плей-офф мужского чемпионата России.

Колчин тренировал «Белогорье» с 2021-го. До этого он в разные годы уже входил в тренерский штаб клуба.

«К сожалению, возраст (65 лет – Sports.ru) и постоянные перелеты-переезды сказались на здоровье главного тренера «Белогорья», из-за чего он был вынужден пропустить в концовке чемпионата более двух месяцев.

Сейчас в «Белогорье» формируется новый тренерский штаб, который вскоре начнет готовить «львов» к очередному волейбольному сезону.

Борис Колчин остается в системе ВК «Белогорье», который в новом волейбольном году возлагает на него новые и важные для клуба задачи», – говорится в сообщении на сайте клуба.