Борис Колчин покинул пост главного тренера «Белогорья»

Теги Белогорье Борис Колчин Волейбол

Волейбольный клуб «Белогорье» объявил об уходе Бориса Колчина с поста главного тренера.

В минувшем сезоне команда из Белгорода заняла пятое место по итогам плей-офф мужского чемпионата России.

Колчин тренировал «Белогорье» с 2021-го. До этого он в разные годы уже входил в тренерский штаб клуба.

«К сожалению, возраст (65 лет – Sports.ru) и постоянные перелеты-переезды сказались на здоровье главного тренера «Белогорья», из-за чего он был вынужден пропустить в концовке чемпионата более двух месяцев.

Сейчас в «Белогорье» формируется новый тренерский штаб, который вскоре начнет готовить «львов» к очередному волейбольному сезону.

Борис Колчин остается в системе ВК «Белогорье», который в новом волейбольном году возлагает на него новые и важные для клуба задачи», – говорится в сообщении на сайте клуба.

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1 комментарий

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beltravel71
Там больше дело в его гражданстве
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