Чемпионат России. 1/4 финала. Вторые матчи. «Факел» сыграет с московским «Динамо», «Белогорье» против «Локомотива», другие матчи

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8 апреля пройдут вторые матчи 1/4 финала мужского чемпионата России по волейболу. 

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

1/4 финала

Вторые матчи

8 апреля

Факел – Динамо Москва – 16.00

 

Счет в серии: 0-1

Динамо-ЛО – Зенит Санкт-Петербург – 17.00

 

Счет в серии: 0-1

АСК – Зенит-Казань – 18.00

 

Счет в серии: 0-1

Белогорье – Локомотив – 20.00

 

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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