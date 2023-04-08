Чемпионат России. 1/4 финала. Вторые матчи. «Факел» сыграет с московским «Динамо», «Белогорье» против «Локомотива», другие матчи
8 апреля пройдут вторые матчи 1/4 финала мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
1/4 финала
Вторые матчи
8 апреля
Факел – Динамо Москва – 16.00
Счет в серии: 0-1
Динамо-ЛО – Зенит Санкт-Петербург – 17.00
Счет в серии: 0-1
АСК – Зенит-Казань – 18.00
Счет в серии: 0-1
Белогорье – Локомотив – 20.00
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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