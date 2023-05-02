Чемпионат России (жен). Финал. Первые матчи. Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом», «Протон» против «Динамо-Метар», другие матчи
Московское «Динамо» и «Локомотив» сыграют в первом матче финала женского ЧР по волейболу.
«Протон» и «Динамо-Метар» встретятся в матче за 3-е место.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Женщины
Финал
Первый матч
Москва
Прямая трансляция – «Матч ТВ».
Динамо Москва – Локомотив – 19.00
Матчи за 3-е место
Первый матч
Саратов
Протон – Динамо-Метар – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.
Комментарии