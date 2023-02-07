Турецкие волейболисты Бедреддин и Бетюль Чакыр погибли в результате землетрясения
Турецкие волейболисты Бедреддин Чакыр и Бетюль Чакыр погибли в результате землетрясения на юго-востоке страны.
Тела спортсменов были найдены под завалами в городе Кахраманмараш.
27-летняя Бетюль Чакыр играла за турецкий клуб «Меринос» из Газиантепа. Бедреддин был ее супругом и выступал на любительском уровне.
При землетрясении в Турции, которое произошло 6 февраля, погибли более 3000 человек, пострадали более 20 000. В стране объявлен семидневный общенациональный траур.
Дома падают как-будто они картонные...
Но пишут, что многие дома складываются "шалашиком", внутри пустОты, в которых выживают люди.
Ужасная трагедия, столько жертв..