Турецкие волейболисты Бедреддин и Бетюль Чакыр погибли в результате землетрясения

Турецкие волейболисты Бедреддин Чакыр и Бетюль Чакыр погибли в результате землетрясения на юго-востоке страны.

Тела спортсменов были найдены под завалами в городе Кахраманмараш.

27-летняя Бетюль Чакыр играла за турецкий клуб «Меринос» из Газиантепа. Бедреддин был ее супругом и выступал на любительском уровне.

При землетрясении в Турции, которое произошло 6 февраля, погибли более 3000 человек, пострадали более 20 000. В стране объявлен семидневный общенациональный траур.