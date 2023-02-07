Турецкие волейболисты Бедреддин и Бетюль Чакыр погибли в результате землетрясения

Теги происшествия сборная Турции Волейбол

Турецкие волейболисты Бедреддин Чакыр и Бетюль Чакыр погибли в результате землетрясения на юго-востоке страны.

Тела спортсменов были найдены под завалами в городе Кахраманмараш.

27-летняя Бетюль Чакыр играла за турецкий клуб «Меринос» из Газиантепа. Бедреддин был ее супругом и выступал на любительском уровне.

При землетрясении в Турции, которое произошло 6 февраля, погибли более 3000 человек, пострадали более 20 000. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
Очень страшные видео из Турции.
Дома падают как-будто они картонные...
Но пишут, что многие дома складываются "шалашиком", внутри пустОты, в которых выживают люди.
Ужасная трагедия, столько жертв..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий