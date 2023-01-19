Федерация волейбола Украины запретила игроку Полуяну переходить в турецкий клуб «Хекимоглу» из-за наличия россиянина в составе

Федерация волейбола Украины запретила игроку Тимофею Полуяну выступать за турецкий клуб «Хекимоглу» из-за наличия россиянина Алексея Налобина в составе команды.

Об этом сообщила пресс-служба «Хекимоглу». После одного из матчей менеджер Полуяна заявил, что украинская федерация просит игрока покинуть клуб – в ином случае его обещали отстранить от игр за сборную и лишить лицензии.

После переговоров украинская федерация предложила убрать из команды россиянина, а взамен обещала прислать украинского игрока. Турецкий клуб ответил отказом.

«Мы заявили, что не будем участвовать в таком мероприятии, которое полностью противоречит духу спорта, и потребовали соблюдения наших прав, исходя из контракта», – говорится в сообщении «Хекимоглу».

Отмечается, что Полуян уже покинул отель, в котором жил.