Федерация волейбола Украины запретила игроку Полуяну переходить в турецкий клуб «Хекимоглу» из-за наличия россиянина в составе

Теги сборная России по волейболу сборная Украины Алексей Налобин Тимофей Полуян Волейбол

Федерация волейбола Украины запретила игроку Тимофею Полуяну выступать за турецкий клуб «Хекимоглу» из-за наличия россиянина Алексея Налобина в составе команды.

Об этом сообщила пресс-служба «Хекимоглу». После одного из матчей менеджер Полуяна заявил, что украинская федерация просит игрока покинуть клуб – в ином случае его обещали отстранить от игр за сборную и лишить лицензии.

После переговоров украинская федерация предложила убрать из команды россиянина, а взамен обещала прислать украинского игрока. Турецкий клуб ответил отказом.

«Мы заявили, что не будем участвовать в таком мероприятии, которое полностью противоречит духу спорта, и потребовали соблюдения наших прав, исходя из контракта», – говорится в сообщении «Хекимоглу».

Отмечается, что Полуян уже покинул отель, в котором жил.

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22 комментария

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леша коваленко
Ответ Verhovn
А нам зачем об этом знать? Ру. Спортс, ты угораешь?
Потому что это о спорте.
0
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человек умелый
"Вас забыли спросить" - говорится в сообщении "Хекимоглу"
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Verhovn
А нам зачем об этом знать? Ру. Спортс, ты угораешь?
0
-1
-1
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kuznez.molot.
Ответ Жорег Борщофф
Транзитить российский газ это им не мешает. =)
Это другое
+1
0
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Фут.Боль
-Этого русского неправильного уберите там, мы вам своего пришлем, украинского,правильного.

-Идите вы на ###! Ой, то есть мы ни за что не будем участвовать в подобных вещах, которые противоречат духу спорта.
+3
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Алексей Никитин
потом не говорите, что одни дебилы сидят
+2
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гилберт
Это шутка века!!! Вы там русского уберите, а мы вам своего пришлём. Ахахахаха!!!
+2
0
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SCHENN
Красавцы турки!
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Жорег Борщофф
Транзитить российский газ это им не мешает. =)
+3
-1
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Lxreich7
Ответ Vitalijus Bilevicius
кто точно сошел с ума - прекрасно известно, а это так, крайности
Конечно сошёл, переделал идентичность например - Виталия Билевича государство сделало Виталюсом Билевичюсом , это ли не сумасшествие - тебе не стыдно предавать свои корни , манкурт?
+13
-1
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Макс Шева
Немного попрыгав и постучав по кастрюли,которая должна располагаться на голове,- придет осознания правильности решения>Если не дойдет ,то с разгона об стену.
+5
0
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furiking
Что за клоунада, клубу респект
+1
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Kezhmann
Бред какой-то уже, совсем с ума сошли
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Direct free kick
А ведь зеля целует руки ердогану
0
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Sasha831
Демократичненько.
+3
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Montenegro Serbian
Ну туркам респект в данном случае. Ответили абсолютно чётко, коротко и без игр в политкорректность. Типа: а вы там чë оборзели нам условия ставить, по переходу игроков? Идите козе в трещину, уважаемые (нет)
+17
0
+17
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Verhovn
Зачем нам это знать, спрашивается..?
0
-2
-2
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Kezhmann
Бред какой-то уже, совсем с ума сошли
+14
-1
+13
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dimonivanov
чтобы в волейбол играть нужна лицензия? что мешает просто за клуб выступать?
+4
0
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SOCCER2019
Зебранутые
+5
0
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Ебздрогыч
Дичь как она есть
+14
-2
+12
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Lxreich7
🤡🤡🤡
+8
-1
+7
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