Вербов о возможном назначении главным тренером сборной: «После матча с «Локомотивом» мне еще учиться и учиться. Есть в чем расти»

Главный тренер казанского волейбольного клуба ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера сборной России.

Ранее финский специалист Туомас Саммельвуо завершил работу с командой. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко назвал Вербова в числе кандидатов на пост главного тренера.

«После вчерашнего матча с «Локомотивом» (0-3) мне еще учиться, учиться и еще раз учиться. Для меня прозвучал четкий сигнал, что мне есть, в чем расти. Не мне решать по поводу сборной, но я ответил на ваш вопрос. Не хочу комментировать итоги сезона. Внутри меня чувства удовлетворения нет никакого. Сегодня в игре за бронзу все терпели, все сжали зубы. Но по мне это не то, чего мы ожидали.

Почти вся команда сохраняется, только Бартош Беднож уезжает. Сохраним интригу в том, кто его заменит», – сказал Вербов.