Чемпионат России по волейболу (жен). 13-й тур. Казанское «Динамо» встретится с «Енисеем»

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21 декабря пройдет матч 13-го тура женского чемпионата России по волейболу. Казанское «Динамо» встретится с «Енисеем».

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Предварительный этап

11-й тур

Динамо Казань – Енисей – 19.00

 

Турнирное положение: Динамо Москва – 10-1 (30), Локомотив – 9-2 (27), Ленинградка – 8-3 (25), Протон – 8-3 (24), Динамо-Метар – 7-4 (21), Динамо-Казань – 7-4 (20), Минчанка – 6-5 (17), Тулица – 6-5 (17), Енисей – 4-7 (12), Динамо Краснодар – 3-8 (10), Спарта – 3-8 (10), Уралочка – 3-8 (8), Заречье-Одинцово – 2-9 (6), Липецк – 1-10 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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