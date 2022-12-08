Сборные Китая по волейболу в апреле сыграют против команд чемпионата России

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В апреле 2023 года российские волейбольные клубы проведут серию матчей против мужской и женской сборных Китая. 

Об этом сообщил  генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«На 2023 год у нас в планах есть участие китайских сборных в наших чемпионатах. Это будет частичное участие.

Это будет серия матчей с клубами нашей мужской и женской Суперлиги, которая пройдет в апреле 2023 года», – сказал Яременко.

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