Сборная России по волейболу может провести товарищеский турнир с командами Ирана и Китая

Российские волейболисты могут провести товарищеский турнир со сборными Китая и Ирана.

Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Обсуждается возможность сыграть в турнире со сборными Китая и Ирана», – заявили в федерации.

Ранее стало известно, что мужская и женская сборные России по волейболу не попали в список участников квалификации к Олимпиаде-2024 в Париже из-за отстранения от соревнований.