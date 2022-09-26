Чемпионат мира по волейболу (жен). Турция встретится с Южной Кореей, Италия против Бельгии, другие матчи

27 сентября в Нидерландах проqlen очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Групповой этап

Арнем, Нидерланды

Группа D

Китай – Колумбия – 15:00

Положение в группе: Япония – 2-0 (6), Бразилия – 2-0 (6), Китай – 1-0 (3), Колумбия – 0-1 (0), Чехия – 0-2 (0), Аргентина – 0-2 (0).

Группа В

Турция – Южная Корея – 15:00

Доминиканская Республика – Хорватия – 18:30

Польша – Таиланд – 21:30

Положение в группе: Доминиканская Республика – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Таиланд – 1-0 (2), Турция – 0-1 (1), Хорватия – 0-1 (0), Южная Корея – 0-1 (0).

Группа А

Италия – Бельгия – 19:00

Камерун – Кения – 21:00

Положение в группе: Нидерланды – 2-0 (6), Италия – 2-0 (6), Бельгия 2-0 (6), Пуэрто-Рико – 0-2 (0), Камерун – 0-2 (0), Кения – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап переходят по 4 лучшие команды из каждой группы.