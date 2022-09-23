Чемпионат мира по волейболу (жен). Турция сыграет с Таиландом, Бразилия встретится с Чехией и другие матчи

24 сентября в Нидерландах пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.
Сборная России не выступит на ЧМ из-за санкций.
Чемпионат мира по волейболу
Женщины
Групповой этап
Арнем, Нидерланды
Группа А
Бельгия – Пуэрто-Рико – 15.00
Италия – Камерун – 16.00
Положение в группе: Нидерланды – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Италия – 0-0 (0), Пуэрто-Рико – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Камерун – 0-0 (0), Кения – 0-1 (0).
Группа B
Турция – Таиланд – 14.00
Доминиканская Республика – Южная Корея – 19.30
Положение в группе: Польша– 1-0 (3), Турция – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), Таиланд – 0-0 (0), Южная Корея – 0-0 (0), Хорватия – 0-1 (0).
Группа C
США – Казахстан – 20.30
Положение в группе: Болгария – 0-0 (0), Сербия – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Казахстан – 0-0 (0).
Группа D
Бразилия – Чехия – 21.30
Положение в группе: Чехия – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Колумбия – 0-0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап переходят по 4 лучших команды из каждой группы.