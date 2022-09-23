Чемпионат мира по волейболу (жен). Польша сыграет с Хорватией, Нидерланды против Кении

23 сентября в Нидерландах и Польше стартует чемпионат мира по волейболу среди женщин.

Сборная России не выступит на ЧМ из-за санкций.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Групповой этап

Арнем, Нидерланды

Группа B

Польша – Хорватия – 19.00

Положение в группе: Турция – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Хорватия – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), Таиланд – 0-0 (0), Южная Корея – 0-0 (0).

Группа А

Нидерланды – Кения – 21.00

Положение в группе: Нидерланды – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Пуэрто-Рико – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Кения – 0-0 (0), Камерун – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Во второй групповой этап выходят по 4 лучших команды из каждой группы.