Зоран Терзич: «Потенциально женская сборная России по волейболу – одна из сильнейших в мире. У русских сейчас суперпоколение»

Главный тренер женской сборной России по волейболу Зоран Терзич поделился впечатлениями от работы с командой.

Терзич возглавил сборную России в мае этого года.

«Я немного удивлен. Оказывается, в России есть много игроков, которых я даже не знал. А они очень хороши! И потенциально эта команда – одна из сильнейших в мире.

Пока непонятно, когда будет возможность играть, но как только сборную допустят до чемпионатов Европы и мира, у нас есть возможность выигрывать медали на каждом турнире.

Потому что у русских сейчас – суперпоколение. И я очень рад, что являюсь тренером этого поколения», – сказал Терзич.