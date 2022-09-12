Андрей Воронков: «Слежу ли за выступлениями «Локомотива»? Конечно, слежу. Но не только за «Локомотивом», а в общем и целом»

Бывший главный тренер калининградского рассказал, следит ли за результатами клуба.

«Слежу ли за выступлениями «Локомотива»? Конечно, слежу. Но я слежу не только за «Локомотивом», а вообще, в общем и целом. Следил за Спартакиадой и за предварительным этапом Кубка», – сказал Воронков.

12 мая в финале чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой» Воронков произнес в одном из тайм-аутов слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.

Всероссийская федерации волейбола (ВФВ) отстранила тренера на два года.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет