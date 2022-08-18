Волейболист Керминен продолжит выступать за московское «Динамо», несмотря на отстранение от сборной Финляндии

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Финский волейболист Лаури Керминен продолжит выступать за московское «Динамо»

В июле федерация волейбола Финляндии отстранила Керминена от игр за сборную, так как он вел переговоры о продолжении игровой карьеры и не исключил вариант остаться в России. 

«Мы очень рады, что, несмотря на все сложности, Лаури Керминен принял решение продолжить карьеру в составе московского «Динамо».

Наш клуб сделает все возможное, чтобы финский спортсмен был огражден от различных негативных факторов и смог полностью сконцентрироваться на волейболе, помогая команде одерживать все новые победы», прокомментировал спортивный директор «Динамо» Сергей Заиченко. 

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