Волейболист Керминен продолжит выступать за московское «Динамо», несмотря на отстранение от сборной Финляндии

Финский волейболист Лаури Керминен продолжит выступать за московское .

В июле федерация волейбола Финляндии отстранила Керминена от игр за сборную, так как он вел переговоры о продолжении игровой карьеры и не исключил вариант остаться в России.

«Мы очень рады, что, несмотря на все сложности, Лаури Керминен принял решение продолжить карьеру в составе московского «Динамо».

Наш клуб сделает все возможное, чтобы финский спортсмен был огражден от различных негативных факторов и смог полностью сконцентрироваться на волейболе, помогая команде одерживать все новые победы», прокомментировал спортивный директор «Динамо» Сергей Заиченко.