Геннадий Шипулин: «Не знаю, кто мог бы заменить Саммельвуо, но я всегда придерживаюсь позиции, что нашей команде нужен только российский специалист»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) считает, что мужской сборной России не нужен иностранный тренер.

Сегодня стало известно, что финский специалист покинет пост главного тренера российской команды.

«У Саммельвуо закончился контракт, надо было что-то делать дальше. Не знаю, кто мог бы заменить его, но я всегда придерживаюсь позиции, что нашей команде нужен только российский специалист. Считаю, что у нас самые лучшие специалисты.

Многие говорят, что в волейболе нужна демократия, но я против этого подхода. Волейболисты должны слепо идти за своим командиром.

Последняя Олимпиада показала, что нам нужен свой тренер, мы должны были выигрывать финал. Если вспомнить Юрия Клещева, многие были недовольны тем, какие порядки он установил в сборной, но он выиграл с ней две Олимпиады и этим все доказал», – сказал Шипулин.

Брянский, Вербов, Климкин и Воронков – кандидаты на пост главного тренера сборной России по волейболу после ухода Саммельвуо