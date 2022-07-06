Суд в Москве арестовал экс-волейболиста казанского «Зенита» Александра Хрипуна по делу о грабеже в особо крупном размере.

Суд в Москве арестовал экс-волейболиста казанского Александра Хрипуна по делу о грабеже в особо крупном размере.

Спортсмену грозит наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.

«Постановлением Гагаринского районного суда города Москва в отношении обвиняемого Хрипуна Александра Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 сентября 2022 года. В ходатайстве адвоката об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано», – сказала представитель суда.

Ранее Хрипун уже привлекался к уголовной ответственности. 26 сентября 2018 года Солнцевский суд Москвы признал его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы за каждое преступление.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Хрипуну было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Хрипун играл за молодежные команды «Зенита» и «Газпром-Югры», на взрослом уровне чемпионата России он не выступал.