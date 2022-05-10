Колодинский о проигрыше казанскому «Зениту»: «Настраивались на победу, но многое не получается, у нас ряд травмированных игроков»

Игрок петербургского «Зенита» Игорь Колодинский прокомментировал проигрыш команды казанскому «Зениту» (0-3) в матче за бронзу чемпионата России.

«Я не буду давать оценок, результат на табло. Мы рассчитывали не на это, хотели закончить этот турнир на мажорной ноте. Любая медаль, кроме «деревянной», ценная, к сожалению, нам сегодня досталась худшая.

Мы настраивались на победу, но многое не получается, у нас ряд травмированных игроков, Витя Полетаев сегодня не смог [сыграть] после вчерашнего. Тяжело, мы сделали все, что смогли.

Даже в тренировочном процессе у нас не набиралось полноценное количество игроков. Делали, что могли, рад, что попали в «Финал шести», поборолись за медали», – сказал Колодинский.