Хтей об уходе Саммельвуо: «Туомас отработал свой контракт, максимальный результат – финал Олимпиады. У нас есть специалисты такого же уровня»

Олимпийский чемпион Тарас Хтей прокомментировал новость о том, что контракт с главным тренером мужской сборной России по волейболу Туомасом Саммельвуо не будет продлен.

«Туомас отработал свой контракт, максимальный результат – финал Олимпийских игр. Работу можно оценить как удовлетворительную.

У нас есть такие же специалисты, такого же уровня – факт. Сейчас финал чемпионата России проходит в Казани, увидим достойных, есть молодые, талантливые тренеры.

Считаю это решение верным, Туомасу пожелаем удачи, скажем спасибо за работу», – сказал Хтей.