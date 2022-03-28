Чемпионат России. Перенесенный матч. «Локомотив» сыграет с «Енисеем»

29 марта пройдет перенесенный матч 17-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Локомотив» сыграет с «Енисеем».
Результаты чемпионата России по волейболу 2021/2022 мужчины
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
17-й тур
29 марта
Локомотив – Енисей – 15.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 22 победы – 1 поражение (67 очков), Динамо Москва – 19-4 (53), Локомотив – 18-3 (52), Зенит Санкт-Петербург – 16-7 (47), Динамо-ЛО – 15-7 (41), Белогорье – 11-11 (38), Югра-Самотлор – 10-12 (28), Кузбасс – 9-13 (28), Факел – 9-13 (23), АСК – 8-14 (26), Енисей – 7-15 (21), Газпром-Югра – 6-17 (17), Урал – 4-17 (17), Нефтяник – 1-21 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московсское.