Чемпионат России. Перенесенный матч. «Локомотив» сыграет с «Енисеем»

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29 марта пройдет перенесенный матч 17-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Локомотив» сыграет с «Енисеем».

Результаты чемпионата России по волейболу 2021/2022 мужчины

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Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

17-й тур

29 марта

Локомотив – Енисей – 15.00

 

Турнирное положение:  Зенит-Казань – 22 победы – 1 поражение (67 очков), Динамо Москва – 19-4 (53), Локомотив – 18-3 (52), Зенит Санкт-Петербург – 16-7 (47), Динамо-ЛО – 15-7 (41), Белогорье – 11-11 (38), Югра-Самотлор – 10-12 (28), Кузбасс – 9-13 (28), Факел – 9-13 (23), АСК – 8-14 (26), Енисей – 7-15 (21), Газпром-Югра – 6-17 (17), Урал – 4-17 (17), Нефтяник – 1-21 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московсское.

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