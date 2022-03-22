Чемпионат России (жен). Перенесенные матчи. «Динамо Метар» сыграет с «Динамо» из Казани, московское «Динамо» – с «Локомотивом», другие встречи

23 марта пройдут перенесенные матчи женского чемпионата России по волейболу. «Динамо Метар» встретится с «Динамо» из Казани, московское «Динамо» – с «Локомотивом».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

18-й тур

Динамо Метар – Динамо-Казань – 15:00

15-й тур

Динамо Москва – Локомотив – 16:30

16-й тур

Минчанка – Спарта – 18:00

Турнирное положение: Динамо-Казань – 19 побед – 2 поражения (55 очков), Динамо Москва – 18-4 (56), Тулица – 18-5 (53), Локомотив – 18-2 (51), Уралочка – 13-8 (38), Ленинградка – 12-11 (39), Протон – 12-9 (35), Динамо Краснодар – 9-14 (27), Енисей – 8-15 (25), Динамо-Метар – 7-15 (19), Липецк – 6-17 (18), Минчанка – 5-15 (17), Спарта – 5-16 (17), Заречье-Одинцово – 2-19 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.