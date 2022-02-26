Чемпионат России (жен). 20-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Минчанкой», «Локомотив» против краснодарского «Динамо» и другие матчи

26 и 27 февраля пройдут матчи 20-го тура женского чемпионата России по волейболу. Казанское «Динамо» сыграет с «Минчанкой», «Локомотив» против краснодарского «Динамо».
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
20-й тур
26 февраля
Динамо Метар – Уралочка – 15.00
Динамо Казань – Минчанка – 17.00
Заречье-Одинцово – Ленинградка – 18.00
Спарта – Липецк – 18.00
Тулица – Енисей – 18.00
Локомотив – Динамо Краснодар – 19.00
27 февраля
Динамо Москва – Протон – 17.00
Турнирное положение: Динамо-Казань – 15 побед – 1 поражение (44 очка), Локомотив – 15-1 (42), Тулица – 14-4 (41), Динамо Москва – 12-4 (39), Протон – 11-6 (31), Ленинградка – 10-8 (32), Уралочка – 10-6 (29), Динамо Краснодар – 8-11 (24), Енисей – 6-13 (19), Минчанка – 5-12 (16), Липецк – 5-13 (15), Динамо-Метар – 5-13 (14), Спарта – 4-13 (14), Заречье-Одинцово – 1-16 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.