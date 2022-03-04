Чемпионат России (жен). 21-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Протоном», «Минчанка» встретится с «Уралочкой» и другие матчи

5 марта пройдут матчи 21-го тура женского чемпионата России по волейболу. Казанское «Динамо» сыграет с «Протоном», «Минчанка» встретится с «Уралочкой».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

21-й тур

5 марта

Енисей – Спарта – 15.00

Протон – Динамо-Казань – 17.00

Липецк – Заречье-Одинцово – 18.00

Минчанка – Уралочка – 18.00

Тулица – Динамо-Метар – 18.00

Динамо Москва – Динамо Краснодар – 19.00

Ленинградка – Локомотив – 19.00

Турнирное положение: Динамо-Казань – 16 побед – 1 поражение (47 очка), Локомотив – 16-1 (45), Тулица – 15-5 (44), Динамо Москва – 14-4 (44), Протон – 12-7 (33), Ленинградка – 11-8 (35), Уралочка – 11-7 (32), Динамо Краснодар – 8-12 (24), Енисей – 6-14 (20), Липецк – 6-13 (18), Минчанка – 5-13 (16), Динамо-Метар – 5-14 (14), Спарта – 4-14 (14), Заречье-Одинцово – 1-17 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.