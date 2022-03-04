Чемпионат России (жен). 21-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Протоном», «Минчанка» встретится с «Уралочкой» и другие матчи

5 марта пройдут матчи 21-го тура женского чемпионата России по волейболу. Казанское «Динамо» сыграет с «Протоном», «Минчанка» встретится с «Уралочкой».
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
21-й тур
5 марта
Енисей – Спарта – 15.00
Протон – Динамо-Казань – 17.00
Липецк – Заречье-Одинцово – 18.00
Минчанка – Уралочка – 18.00
Тулица – Динамо-Метар – 18.00
Динамо Москва – Динамо Краснодар – 19.00
Ленинградка – Локомотив – 19.00
Турнирное положение: Динамо-Казань – 16 побед – 1 поражение (47 очка), Локомотив – 16-1 (45), Тулица – 15-5 (44), Динамо Москва – 14-4 (44), Протон – 12-7 (33), Ленинградка – 11-8 (35), Уралочка – 11-7 (32), Динамо Краснодар – 8-12 (24), Енисей – 6-14 (20), Липецк – 6-13 (18), Минчанка – 5-13 (16), Динамо-Метар – 5-14 (14), Спарта – 4-14 (14), Заречье-Одинцово – 1-17 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.