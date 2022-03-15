Чемпионат России. Перенесенный матч. «Динамо-ЛО» встретится с «Факелом»

15 марта пройдет перенесенный матч 16-го тура мужского чемпионата России по волейболу между из Ленинградской области и .

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Мужчины

16-й тур

Динамо-ЛО – Факел – 19.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 20 побед – 1 поражение (61 очко), Локомотив – 17-2 (49), Динамо Москва – 16-4 (45), Зенит Санкт-Петербург – 13-7 (39), Динамо-ЛО – 14-5 (37), Белогорье – 9-9 (31), Кузбасс – 9-11 (27), АСК – 8-11 (26), Югра-Самотлор – 9-11 (25), Енисей – 6-14 (17), Газпром-Югра – 6-14 (16), Факел – 6-13 (16), Урал – 4-15 (16), Нефтяник – 0-19 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.